Oyuncu Hazal Kaya kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!
En son Misafir adlı dizide oynayan ünlü oyuncu Hazal Kaya (31) kötü haberi sosyal medya hesabından verdi.
Magazin 08.01.2022, 10:05
Hazal Kaya, "Bugün itibarıyla Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Evdeki herkes pozitif. Oğlum Ali hariç... Durum bu, hepimize geçmiş olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
GALAYA KATILAMASI ZOR
Hazal Kaya’nın başrolünü Onur Tuna ve Enis Arıkan’la paylaştığı “Benden Ne Olur?” filmi 14 Ocak’ta gösterime girecek.
Kaya'nın filmin galasına katılması zor gözüküyor.
Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Selin Şekerci'nin de Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.
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