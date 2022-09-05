Oyuncu Hazal Kaya ikinci bebeğine vereceği ismi açıkladı

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren ve ikinci bebeğine hamile olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından bebeğinin adını duyurdu.

Instagram’dan hamilelik fotoğraflarını paylaşan Kaya, şu notu yazdı:

“Nası ilk ben duyuramadım ama? Sürpriz yumurta yükleniyooo! Leyla geliyo, ikinci isme karar veremedik, acele ettirdiniz karnım bile tam çıkmadı daha.”

Bir süredir tansiyon sorunu yaşadığını açıklayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Melike Şahin’i izlemişti.

Konserde güzel oyuncuya yakın dostu Selin Şekerci eşlik etmişti. Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, ikinci bebeğinin cinsiyetini de konserde ilk kez açıklamıştı.

Hazal Kaya, “Bebeğimin cinsiyeti kız” demişti.