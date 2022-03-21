Oyuncu Hande Soral, oğluna verecekleri ismi açıkladı

Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, oğlunun ismini açıkladı.

Hande Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti.

Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, eşi ile birlikte verdiği pozları paylaştı.

Eşi ile poz veren Hande Soral, doğacak oğlunun ismini "Ali Demirci geliyor" diyerek açıkladı.

İsmail Demirci de oğlunun isminin yazılı olduğu isimlik ile dikkat çekti.