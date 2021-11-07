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Oyuncu Hande Erçel'den takdir toplayan hareket

Oyuncu Hande Erçel, sevenlerine doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapmaları için çağrıda bulundu.

Magazin 07.11.2021, 12:11 07.11.2021, 12:16
Oyuncu Hande Erçel'den takdir toplayan hareket

Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile aşkını Maldivler'de ilan eden Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i 2019'da kanser sebebiyle kaybetmişti.

Annesinin acısı ile sarsılmasının ardından Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' olan Erçel, 24 Kasım'da 27 yaşına basacak.

Çağrıda bulundu

Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapmasını isteyen Hande Erçel, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

"Gelin, hep kahraman kalalım"

Konuyla ilgili Instagram'dan paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Sizler sayesinde, bir yılda yüzlerce ailenin yaşamına dokunduk. Birlikte 'Kansersiz Yaşam Kahraman'ları olduk. Sevgileri ile bana sahip çıkan, hiç yalnız hissettirmeyen güzel insanlar, asıl sizler iyi ki varsınız. Kahramanlık büyük sorumluluk, süreklilik gerektirir… Ben büyük bir mutluluk ve umut ile binlerce yaşama daha dokunmak istiyorum. Gelin, hep kahraman kalalım… Bana katılın; doğum günüm için yine en güzel hediyeyi, hala destek bekleyen yüzlerce kanser hastası çocuğa ve ailelerine bağışta bulunarak, birlikte verelim. Kansersiz Yaşam Derneği için açtığım doğum günü kampanyasına desteklerinizle, iyiliği büyütelim. Esas kahramanlar sizlersiniz… Sonsuz teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun kampanyasının 5 Aralık'a kadar süreceği öğrenildi.

#hande erçel #doğum günü
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