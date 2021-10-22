Oyuncu Gülse Birsel itiraf etti: 'Yoruldum'

"120 dakika süren dizi olmaz" diyen ünlü senarist, henüz yazım aşamasında olduğu projesi hakkında detay vermekten kaçınırken, "Ulusal kanallarda espriler biplendiği için dijitali tercih ettiğim söylenemez. Uzun dizi süreleri nedeniyle bu kararı aldım, yapacağım iş 35-40 dakika olacak. 120 dakikalık dizi hem izleyiciyi, hem yazarı hem de oyuncuyu yoruyor" dedi.

"KENDİME KÜÇÜK BİR ROL YAZABİLİRİM"

Hem tanınmış hem de yeni oyuncularla çalışacağını aktaran Birsel "Ben de sanırım dizide rol alacağım ama kendime başrol ya da küçük bir rol yazabilirim, henüz ona karar vermedim. " şeklinde konuştu.

Snob Magazin