Oyuncu Fulya Zenginer'den üzücü haber!

Oyuncu Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren ve oğlu Milan'la korona virüse yakalandı.

Durumlarının ağır olduğunu söyleyen oyuncu, evlerinden çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Zenginer, virüsün üçüncü gününde olduklarını belirtti.

Oyuncu, "Covid üçüncü gün. Ailece hasta olduk, ben çok ağır geçiriyorum ilk gün ağrılarımla yolun sonunu, tünelin ucundaki ışığı gördüm diyebilirim. Üçüncü günde ise her şey daha az kötü. Miloşka iyiye gidiyor" diye yazdı.