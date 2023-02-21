Oyuncu Farah Zeynep Abdullah devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyormuş
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Abdullah’ın, “Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter” ifadeleriyle attığı tweete kısa bir süre sonra binlerce kişi “Allah devletimize zeval vermesin” duasıyla yorum yaptı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremlerle derinden sarsılırken, afetzedeler için binlerce kişi bölgeye akın etti. Çadır, gıda, giyim ve temel ihtiyaçlar çerçevesindeki yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Ekipler sahada büyük bir azimle çalışırken, sosyal medyada ise yayılan yalan bilgiler ve dezenformasyona yol açan gerçek dışı iddialar kamuoyunun gündemini işgal etti.
ABDULLAH’IN DERDİ NE?
Marjinal çıkışları ile gündemden düşmeyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise dayanışma içinde geçen bu günlerde tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.
Abdullah’ın, “Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter” ifadeleriyle attığı tweete binlerce kişi, “Allah yar, devlet var olsun. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah devletimizi korusun. Allah devletimize zeval vermesin” gibi dualar ederek cevap verdi.
Oyuncu Abdullah, paylaşımının ardından kendisine; "Allah devletimize zeval vermesin. Milleti muhtaç etmesin" ifadeleriyle dua eden 'debuffer' adlı kullanıcıya ise 'Etti kardeşim etti zaten' diyerek cevap verdi.
OYSA AİLESİ BU DEVLETE SIĞINDI
Farah Zeynep Abdullah’ın gündeme gelmesinin ardından kim olduğu ve ailesi de merak edildi. Babasının Irak Türkmenlerinden annesinin ise Boşnak kökenli bir kadın olduğu, büyük aile geçmişinde Türkiye’ye göç edildiği öğrenildi.
Lise eğitiminin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okuyan Abdullah, daha sonra ailesinin iş durumu gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak öğrenimini bu ülkede tamamladı.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
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|22
|16
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|20
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|22
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