Oyuncu Elçin Sangu'nun arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Sangu, 'Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah' sözlerine açıklık getirdi.

Mekanda yaklaşık dört saat oturan Elçin Sangu, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milliyet’te yer alan habere göre, neler yaptığını soran muhabirlere Sangu, “Tiyatro provası var, şu an onunla ilgileniyorum. Tamamen yeni bir oyun olacak, onun heyecanı var, bakalım pandemi koşullarında ne kadar gidecek hep beraber göreceğiz” dedi.

Sangu, geçtiğimiz haftalarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında sarf ettiği, "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var" açıklamalarının sorulması üzerine konuştu.

Oyuncu, “Hepimizin yok mu böyle düşünceleri. Yani insani değerleri olmayan, gayet de içimin rahat ettiği sonuna kadar savunduğum bir açıklamam bu benim. Sette karşılaştığım tipler, isim tabii ki vermeyeceğim” dedi.

"Sorun çıkartan insanla çalışmam"

Muhabirlerin “Peki tekrardan bir projede yer alır mısınız bunlarla?” sorusuna ise, “Prensiplerim gereği asla çalışmam. Sorun çıkartan insan ile çalışmam” diyerek aracına bindi.

2 milyon TL!

Yeni bir otomobil aldığı gözlenen ünlü oyuncunun tercihi, son dönemde birçok ünlüde görülen hibrit model bir araba oldu. Söz konusu arabanın değerinin ise yaklaşık 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

"Arkadaşım yine yaptı"

Güzel oyuncu, rol aldığı dizinin final yapmasıyla sarı saçlarını tekrar kızıla boyatmıştı. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Sangu, "Arkadaşım yine yaptı" notunu düşmüştü. Takipçileri tarafından çok sevilen kızıl saçlarına dönmesiyle sosyal medyada gündem olan yıldıza, "Rol için bile olsa kızıldan sakın vazgeçme" şeklinde yorumlar yapılmıştı.