Oyuncu Cihan Ünal yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Pandemi döneminde çok sayıda teklif aldığını söyleyen usta oyuncu, ”Üçüncü doz aşımızı da olduk, artık çalışmanın zamanı geldi” diye konuştu.

Pandemi sürecini Kıbrıs’taki evinde geçirdiğini söyleyen Ünal, "Ev ihtiyaçlarımı gidermek için alışverişe çıktım" dedi.