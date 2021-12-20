Oyuncu Cansu Dağdelen nikah masasına oturdu
Ünlü oyuncu Cansu Dağdelen ile sevgilisi müzisyen Serkan Meriç'in Manisa'nın Soma ilçesinde evlendiği öğrenildi.
Magazin 20.12.2021, 14:36
Ünlü oyuncu Cansu Dağdelen, müzisyen sevgilisi Sercan Meriç’le evlendi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, nikah aynı zamanda Işın Karaca’nın da bateristi ve orkestra şefi olan Sercan Meriç’in memleketi Soma’da kıyıldı.Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un kıydığı nikaha Semra Güzel ve Seda Çavdar da katıldı.
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