Oyuncu Cansu Dağdelen nikah masasına oturdu

Ünlü oyuncu Cansu Dağdelen, müzisyen sevgilisi Sercan Meriç’le evlendi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, nikah aynı zamanda Işın Karaca’nın da bateristi ve orkestra şefi olan Sercan Meriç’in memleketi Soma’da kıyıldı.Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un kıydığı nikaha Semra Güzel ve Seda Çavdar da katıldı.