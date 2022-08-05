Oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
42 yaşındaki oyuncu, bugün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ikinci kez bebek heyecanı yaşadığını açıkladı.
Magazin 05.08.2022, 09:00
42 yaşındaki oyuncu Burcu Kara, ikinci kez anne oluyor. Kara, "Balık etli Burcu'ya hazır olun" diyerek sosyal medyadan belirginleşen karnını gösterdi.
2016 yılında yapımcı Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Burcu Kara, 2017 yılında ilk bebeğini kucağına aldı.
"Balık etli Burcu'ya hazır olun"
Belirginleşen karnıyla pozlar veren başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balık etli bir Burcu'ya hazır olun" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşımına beğeni ve tebrik yorumları yağdı.
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