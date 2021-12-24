Oyuncu Burçin Terzioğlu'nu çileden çıkaran soru!
Ünlü oyuncu Burçin terzioğlu, önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Terzioğlu, gazetecilerin sosyal medyada eski ve son halinin karşılaştırılarak yapılan 'estetik' yorumlarını hatırlatması üzerine 'Ne saçma bir konu' diyerek sitem etti.
Magazin 24.12.2021, 13:05
Oyuncu Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, kapüşonu ve taktığı maskeyle tanınmakta güçlük çekilen 41 yaşındaki oyuncu, hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerledi.
'Estetik' yorumları kızdırdı
Burçin Terzioğlu, muhabirlerin, sosyal medyada eski ve son halinin karşılaştırılarak yapılan 'estetik' yorumlarını hatırlatması üzerine, "Ne saçma sapan bir konu bu arkadaşlar!" diyerek, sitemde bulundu.
"Estetik var"
Geçtiğimiz aylarda hakkında bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, kalıcı işler yapmak istediğini belirterek, "İyi işlere imza atmak, unutulmamak ve güzel anılmak istiyorum. Bundan 20 sene sonra da ömrüm yeterse 'iyi oyuncudur, iyi insandır' denilsin istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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