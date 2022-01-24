Oyuncu Bülent Şakrak annesini son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak ebediyete uğurlandı.
Magazin 24.01.2022, 17:10 24.01.2022, 17:09
Meral Şakrak için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun, Hazal Kaya, eşi Ali Atay’ın yanı sıra sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze sonrası Bülent Şakrak taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci yanından ayrılmadı.
Meral Şakrak’ın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.
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