Oyuncu Biran Damla Yılmaz'dan üzücü haber

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin olarak, "Şu anda sağlığım gayet iyi. Bol bol dinleniyorum. Karantinadayım, kimseyi tehlikeye atmıyorum. Merak edenlere duyurulur; C vitaminini eksik etmeyin arkadaşlar." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Karar