Oyuncu Berk Oktay'dan üzücü haber!

FOX'ta ekrana gelen Yasak Elma dizisinin Çağatay'ı oyuncu Berk Oktay'ın ikinci kez korona virüse yakalandığı öğrenildi.Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Çağatay rolü ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Berk Oktay, şunları söyledi:

“Herkese merhabalar. Maalesef 2. kez koronaya yakalandım. Öncelikle Şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve beni bu sefer ciddi anlamda sarstı. Yazmamın sebebi, "Virüs etkisini kaybetti ve artık çokta fazla önleme gerek yok gibi" bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler...”