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Oyuncu Berk Oktay acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anneannesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Magazin 23.10.2021, 16:33
Oyuncu Berk Oktay acı haberi sosyal medyadan duyurdu

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma'nın yıldızı Berk Oktay, anneannesini kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram’ın hikaye bölümünden paylaşan oyuncu, “Canım annannem Hakk’ın rahmetine kavuştu” dedi.

Anneannesi ile bir karesini paylaşan Oktay, Instagram hesabındaki post paylaşımında ise şunları söyledi:

“Atanızın, anne babanızın değerini yaşarken bilin.. Dualarını alın... Yalan dünyadan göçenlere selam olsun...”

#Berk Oktay #anneanne #vefat
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