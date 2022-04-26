Oyuncu Barış Falay'dan yıllar sonra şaşırtan Ezel itirafı!

Barış Falay, Yargı dizisinde 'Eren' karakterine hayat veren Uğur Aslan'ın sunduğu 'Afara' programına konuk oldu. Barış Falay, bir dönem rol aldığı Ezel dizisiyle alakalı şaşırtan bir açıklama yaptı.

Uğur Aslan’ın keyifli sohbeti ile birlikte unutulmaz şarkıların ekrana geldiği Kanal D programı 'Afara', her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

İlk bölümüyle izleyiciden büyük beğeni toplayan Afara'nın ikinci bölüm konukları; Esra Erol, Barış Falay ve Toygar Işıklı oldu.

Barış Falay, Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakterini oynamış ve bu dizideki rolü ile şöhreti elde etmişti.

"Ezel teklif edildiğinde senaryoyu okumadım bile"

Barış Falay, Ezel dizisine dahil olma sürecini şu sözlerle dile getirdi:

"Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim."

"Tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam"

"Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim. Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah... O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim."

Barış Falay, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu Bloomberg HT'de ekranlara gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Haftada yedi gün çalışılıyor"

Ünlü oyuncu, dizilerin temposu hakkındaki soruya, "Günü kurtarma peşindeyiz. Uzun vadeli politikalar bizde çok çalışmıyor. Sanıyorum kanallarla ilgili. Diziler 90 dakika olunca yürümeye kalktık. 'Yerli dizi, yersiz uzun' diye yürümüştük. 90 dakikaya yürüdük, 150 dakikaya çıktı, ben bir daha yürümek istemiyorum. Ama gönül istiyor ki süreler daralsın. Kaliteye çok ciddi yansıyacak. Haftada bazen yedi gün çalışılıyor. Bunun maddi karşılığı dünya ölçeğinde karşılaştırılamaz" yanıtını verdi.

Son olarak final yapan 'Menajerimi Ara' dizisinde 'Kıraç' karakterini canlandıran Barış Falay, 20 yıl tiyatro ile iç içe olduğunu ve sahneleri özlediğini dile getirdi.

"Rolümü marka yapmak isteyenlerdenim"

49 yaşındaki oyuncu, "Kendi ismimim bilinmesi uzun zaman aldı. Sektörde iki tip aktör var gibi geliyor. Kendi ismini marka yapmak isteyenler ve oynadığı rolü marka yapmak isteyenler. Ben rolümü marka yapmak isteyenlerdenim, bu hoşuma gidiyor" dedi.

Falay, "Bazen bir seyirci 'Kerpeten Ali' diye çağırıyor, kimi 'Harun' diye çağırıyor. Sektörde bunun zorlukları var mı, tabii var" şeklinde konuştu.

"37 yaşında baba oldum"

15 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Esra Ronabar'le evli olan Barış Falay, "Zorlukları var tabi. İkimiz de bir koşturmadayız. Bireyler birbirine güvenmedikten sonra iyi bir hikaye çıkmaz ortaya. Sanırım onu güzel tahsis ettik. 12 yaşında bir çocuğumuz var, 37 yaşında baba oldum. Düşünebilirdik ama Esra büyük bir trafik kazası geçirdi. 4-5 yılımız çocuk yasağıyla geçti. Aradan çok zaman geçti ama hayat ne gösterir bilemeyiz" ifadelerini kullandı.