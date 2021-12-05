Oyuncu Anıl Altan 4 yıl sonra ekranlara dönüyor
Son olarak 2017 yılında bir dizide rol alan oyuncu Anıl Altan, FOX'ta yayınlanan 'Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oluyor. Altan, dizide 'Ozan'ın rakibini canlandıracak.
Magazin 05.12.2021, 12:35
Oyuncu Pelin Akil ile evliliğinden ikiz kızları olan Anıl Altan, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmek için setlere ara vermişti.
Son olarak 2017 yılında yayınlanan ‘Çember’ dizisinde rol alan oyuncu, şimdi de başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen’in paylaştığı ‘Aşk Mantık İntikam’ın kadrosunda yer alacak.
Sürpriz karakter
Gazeteci Birsen Altuntaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Anıl Altan sürpriz bir karakterle ‘Ozan’ rolünü oynayan İlhan Şen’e rakip oluyor” dedi.
Altan’ın dizide tam olarak nasıl bir rolde olacağı ise henüz bilinmiyor.
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