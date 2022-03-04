Organ nakli olan Hakan Taşıyan'dan haber var!

Karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Klip çekimi için Beşiktaş'ta bir otelde basın mensuplarının karşısına geçen Taşıyan, "Kimseye kırgınlığım yok. Çok şükür ayaktayım" dedi. İşte detaylar...

Şarkıcı Hakan Taşıyan, Yıldız Tilbe şarkısına klip çekmek için kolları sıvadı. Önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde kameralar karşısına geçen sanatçı, "Güzel slow bir şarkı. Sevgili Yıldız'ın şarkısı, kısmet olursa iki haftaya şarkımızı çıkartmış oluruz" dedi.

"SAĞLIĞIM YERİNE GELDİ"

Muhabirlerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? Ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.

"BABAM GURUR KAYNAĞIM"

Hakan Taşıyan'ın oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da babasını klip çekimin yalnız bırakmadı. İlk kez babası ile görüntü veren Ramazan Haktan, "Çok güzel bir şarkı geliyor. Babamla gurur duyuyorum. Hastaneden çıktı ve sağlığına kavuştu. Hakan Taşıyan artık geri dönüyor" diyerek, babasına destek verdi.

"HAYATA YENİDEN BAĞLANDIM

Ünlü şarkıcı, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.

Snob Magazin