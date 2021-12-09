Onur Akay'dan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’la ilgili korkunç iddia

Sık sık kumar alışkanlığıyla, bu nedenle kaybettiği paralar ve borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç'ın, zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını sattığı ve beş yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı ileri sürülmüştü.

Ünlü şarkıcının hazırlıkları devam eden ‘Best Of Serdar’ın haklarını da albüm çıkmamasına rağmen 200 bin TL karşılığında Ozan Çolakoğlu’na sattığı haberleri çıkmıştı.

"ÖLÜM TEHDİDİ NEDENİYLE KREDİ ÇEKMİŞ"

Magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın canlı yayınına katılan Onur Akay, "Kıbrıs'ta bulunan kaynaklardan öğrendiğim bilgiye göre, Serdar Ortaç kumar borcu nedeniyle ölüm tehdidi alıyormuş ve bu nedenle kredi çekmiş. Ayrıca şarkılarının da telif haklarını satmış. Serdar Ortaç kumarda 459 bin 670 dolar kaybetmiş" dedi.

Akay, "Şarkılarının telif haklarını satmış, hem de parası kalmayınca evinde kumar oynamak için bir iş adamına satmış. Şarkılar Serdar Ortaç’ın imzasıyla kalsa da artık beş yıl boyunca telif hakkı alamayacak ifadelerini kullandı.

HABER3