Ömür Sabuncuoğlu'nun acı günü
Usta gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun babası Mahmut Sabuncuoğlu, yaşamını yitirdi.
Usta gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun babası Mahmut Sabuncuoğlu, hayatını kaybetti. Acı haberi, Magazin Gazetecileri Derneği duyurdu.
Magazin Mahallesi'nin haberine göre, Show TV’de ekrana gelen Cumartesi Sürprizi ve Pazar Sürprizi adlı magazin programlarının Haber Müdürü Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, aldığı acı haber ile sarsıldı.
Sabuncuoğlu’nun babası Mahmut Sabuncuoğlu, yaşamını yitirdi. Acı haberi, Magazin Gazetecileri Derneği, sosyal medya hesabı Instagram’dan duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vefat başsağlığı,Derneğimiz üyesi, arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu'nun muhterem babası Mahmut Sabuncuoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine, sabırlar ve başsağlığı dileriz.”
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