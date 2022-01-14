Ömür Gedik'ten Gülşen'e sert tepki: 'Bu resmen vicdansızlık'
Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, önceki akşam katıldığı bir partide görüntülendi. Gedik, 'Kürk giymeme kimse karışamaz' diyen şarkıcı Gülşen'e sert tepki gösterdi.
Magazin 14.01.2022, 08:10
Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, Savoy Otelleri'nin önceki akşam Günay Restoran'da düzenlediği 'yeni yıla merhaba' partisine katıldı.
"BU RESMEN VİCDANSIZLIK!"
Gedik, 'Kürk giymeme kimse karışamaz' diyen şarkıcı Gülşen'e cevap verdi. Ömür Gedik, "Kürk giymesine karışırım. Bu merhametsizlik, vicdansızlık ve cinayettir! Allah bu hayvanları, biz canlarını alıp kürklerini giyelim diye mi yaratıyor? Bunu kabullenmem mümkün değil" diyerek polemiğin fitilini ateşledi.
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