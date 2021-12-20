Ölümden dönen Seren Serengil'den haber var!

'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43 kiloya kadar düşüp, geçtiğimiz cuma sabahı ameliyat olan Seren Serengil'den yeni açıklama geldi. Serengil, sosyal medyadan açıklama yaptı. İşte detaylar...

Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareye Serengil, "Bugün daha iyiyim. kan torbam ve direnlerim yarın çıkacak. bir Saatte bir yürüyorum. sağolsun Mustafa Tohma, bakıyor, yürütüyor, yediriyor ve tuvalet yaptırıyor. Ameliyatım dualarınızla iyi geçmiş doktorum söyledi. Ağrılarım var bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı. Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereyken beni uçurumun kenarına geldiğim sırada hayata döndüren Prof. DR. Alper çelik hocama ve ekibine teşekkür ederim. Şükür hayattayım zorlu bir yolculuk beni bekliyor olsada buna da şükür. En azından hayattayım doktorum yarın açıklama yapacak beni merak etmişssiniz diye size toplu bir mesaj yazmak istedim hepinizi çok seviyorum" diye yazdı.