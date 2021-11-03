Oktay Kaynarca reyting rekorları kıran diziye mi transfer oluyor?
ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın beklenmedik bir şekilde bitmesinin ardından Oktay Kaynarca ile ilgili olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Kaynarca'nın Trt1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'na dahil olduğu ileri sürüldü.
Magazin 03.11.2021, 15:10
EDHO'nun ani bir şekilde yayından kaldırılması hayranlarında derin bir üzüntüye sebep olmuştu. Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın Trt1'in sevilen dizisisi Masumlar Apartmanı'na dahil olduğu iddia edildi.
Süperhaber'in haberine göre; Yapım ekibi Oktay Kaynarca ile anlaşma vardı.
Konuyla alakalı ne Oktay Kaynarca cephesinden ne de yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.
Öte yandan, Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi ile yeniden ekrana döneceği de konuşuluyordu.
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