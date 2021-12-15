Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan ve bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, 4. kez barıştı.

Barışma kararının ardından Uzman, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katıldı.





Snob Magazin