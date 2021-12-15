Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4. kez barıştı
5 ayda 3 kez ayrılıp barışan çiftin, aşklarına 4. kez şans verdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde, "Çok tatlı, çok enerjik bir ilişki yaşadık, sonra da bitti." diyen Uğur'un barışmak için ilk adımı atan taraf olduğu öğrenildi.
Magazin 15.12.2021, 09:32
Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan ve bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, 4. kez barıştı.
Barışma kararının ardından Uzman, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katıldı.
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