Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklif eden Oğuzhan Koç'un, yüzük için ödediği rakam dudak uçuklattı.

Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özdemir'e lüks bir otelde evlilik teklifi etti. "Evet" cevabını alan Koç, evlilik teklifi sonrası çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının evlilik teklifi için aldığı yüzüğün detayları da ortaya çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Oğuzhan Koç 4 karatlık özel tasarım tektaş yüzük için 1 milyon 200 bin TL ödedi.