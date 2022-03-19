Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti nikah masasına oturuyor
Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
Magazin 19.03.2022, 14:42
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'le dünya evine girecek.İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı.
Takvim'de yer alan habere göre, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları belli oldu. İkilinin 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyor.
İkili, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor. Çiftin düğün yeri olarak Çeşme'yi seçmelerinin de romantik bir nedeni var. İkilinin aşkı 2021 yılında Çeşme'de başlamıştı.
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