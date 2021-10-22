Öğrenince çok şaşıracaksınız! Ceyda Düvenci hangi usta oyuncunun kızı?

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ceyda Düvenci hakkında herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Ceyda Düvenci'nin babası oyuncu çıktı. Ceyda Düvenci'nin babası da meğer kendisi gibi oyuncu olan usta isim İsmail Düvenci... Ünlü oyuncunun babasını öğrenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

İsmail Düvenci

1966 yılında konservatuvardan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. İlk dönemlerde sinema ve tiyatroya yoğunlaşan oyuncu daha sonra TV dizilerinde yer almaya başladı. Zümrüt Düvenci ile evlidir. Ceyda Düvenci'nin babasıdır.