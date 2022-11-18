Nusret Gökçe'nin restoranındaki hesap fişi olay oldu
Tuz serpme hareketiyle tanınan Nusret Gökçe'nin 3 milyon TL'lik hesap fişini görenler gözlerine inanamadı.
Magazin 18.11.2022, 17:39
Dünyanın birçok yerinde restoran açan ve ödenen hesaplarıyla gündeme gerek Nusret Gökçe, hesap fişi paylaştı. Gökçe'nin 3 milyon TL'lik hesap fişini görenler gözlerine inanamadı.
Kendine has tarzı ve videolarıyla Instagram'da 49 milyon takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, Abu Dhabi'daki restoranında ödenen 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaşarak "Kalite asla pahalı değildir" notunu ekledi. Nusret'in paylaştığı hesapta 615.000 Dinar, Türk parasıyla 3.1 Milyon TL yapıyor.
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