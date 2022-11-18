Nusret Gökçe'nin restoranındaki hesap fişi olay oldu

Dünyanın birçok yerinde restoran açan ve ödenen hesaplarıyla gündeme gerek Nusret Gökçe, hesap fişi paylaştı. Gökçe'nin 3 milyon TL'lik hesap fişini görenler gözlerine inanamadı.

Kendine has tarzı ve videolarıyla Instagram'da 49 milyon takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, Abu Dhabi'daki restoranında ödenen 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaşarak "Kalite asla pahalı değildir" notunu ekledi. Nusret'in paylaştığı hesapta 615.000 Dinar, Türk parasıyla 3.1 Milyon TL yapıyor.