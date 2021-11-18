Nusret Gökçe'nin eski çalışanlarından çok konuşulacak iddia!

New York'taki restoranında eskiden çalışan Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sık sık restoranındaki fiyatların pahalılığı ile gündeme gelen Nusret Gökçe bu sefer de New York Post’un yaptığı haber ile gündeme geldi. Dava açan iki eski çalışan, New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia etti.

2017’de restoranda çalışan Peru asıllı Maher’e zor işler verildiği ve Türk çalışanların ise koruyup kollandığı iddia edilirken, 'Restorana gelen bazı misafirler etin helal olup olmadığını sordu. Bu konuda yalan söylememiz istendi. Net bir bilgi olmasa da böyle söylememiz istendi' açıklamasını yaptı.Öte yandan Cruz’un da benzer bir durum yaşadığı ve bir gün işten eve gönderilerek, 'Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel' diye uyarı aldığı öne sürüldü.