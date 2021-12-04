Nusret Gökçe'nin 23 yıl çektirmiş olduğu fotoğraf herkesi şoke etti
Ünü dünyaya yayılan işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 23 yıl önce çektirmiş olduğu fotoğrafı paylaştı.
Magazin 04.12.2021, 14:29
Ünü dünyaya yayılan işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 23 yıl önce çektirmiş olduğu fotoğrafıyla takipçilerini şoke etti. Nusret Gökçe'nin gençlik fotoğrafı hayranlarına 'Çok değişmiş' dedirtti.Tuzlama hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin gençlik fotoğrafı hayranlarını şok etti. Nusret Gökçe sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla takipçilerini 23 yıl öncesine götürdü.
Nusret, yıllar önce çekilen fotoğrafını "23 years ago. Leblebi Kaya Darica" notuyla paylaştı.
İşte o fotoğraf...
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