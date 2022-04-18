Nurgül Yeşilçay tiyatro sahnesinde bayıldı

“Bir Barda Bir Gece” adlı tiyatro oyununda Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşan Nurgül Yeşilçay, önceki gün oyunun ilk dakikalarında sahnede baygınlık geçirdi. İşte detaylar…

Yeşilçay, oyunun önceki gün DasDas’ta saat 17.00’deki gösteriminde sahnede bir anda kendinden geçmesiyle sevenlerini korkuttu. Ünlü oyuncu, performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, hemen kulise götürüldü. Yeşilçay’ın yoğun iş temposu nedeniyle baygınlık geçirdiği iletildi.

Oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi

Tiyatro seyircilerinin büyük şaşkınlık yaşadığı anlardan hemen sonra ara verildi. Mekândaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncunun, tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı. Yeşilçay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi.

Yeşilçay’ın bir polisi canlandırdığı ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinin setinde, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken kaza yaptığı ortaya çıkmıştı. Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Yeşilçay, daha sonra direksiyon hâkimiyetini kaybederek, bir ağaca çarpmıştı. Bir süredir sosyal medyadan uzak olan oyuncu, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatler üzerine çekmişti. Çektiği bir selfie’yi yayınlayan sanatçı, yazdığı mesajla sevenlerini endişelendirmişti.

“Ağzıma, çeneme dikişler atıldı”

Kaza geçirdiğini açıklayan Yeşilçay, “Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir Kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen” demişti.

Ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Yeşilçay, “Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek” diye yazmıştı.

Kaynak: NTV