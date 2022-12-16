Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi belli oldu
Uzun süredir bir dizi projesinde yer almayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, ekranlara yeni dizisi ‘Mektup’la izleyici karşısına çıkacak.
Magazin 16.12.2022, 17:58 16.12.2022, 18:11
Deniz Dikilitaş’ın yöneteceği dizide Yeşilçay 'Alanur' karakterine hayat verecek. Dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kanal D'de yayınlanması beklenen 'Mektup' dizi ile ekranlara geri dönüyor.
Yeşilçay, kariyerinin ilk önemli adımını attığı ‘İkinci Bahar’ dizisini çektiği MOST Yapım’la anlaştı.
TV100'den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yeşilçay, Türk dizi tarihinin unutulmaz dizilerine imza atan Gül ve Mustafa Oğuz’un yeni projesi 'Mektup' kod adlı projesinde başrol oynayacak.
KANAL D'DE YAYINLANACAK
Deniz Dikilitaş’ın yöneteceği dizide Yeşilçay 'Alanur' karakterine hayat verecek. Dizi öncesi kampa giren ünlü oyuncu ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor. Mektup dizisi yeni yılda Kanal D’de ekrana gelecek.
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