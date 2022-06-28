Nurgül Yeşilçay'a Hollywood'tan 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay başrolünde yer aldığı İran filmi 'Beautiful Jinn' (Güzel Cin) ile Hollywood'da düzenlenen Next Generation Indie Film Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Next Generation Indie Film Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Yeşilçay, ödül sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu, “Oynadığım bir İran filmiyle Amerika bağımsız filmcilerden ödül aldı. Pandemi filan bitti nihayet! Artık sinema filmlerinin tek tek görücüye çıkma vakti” ifadelerini kullandı.

İran’da çekilen ‘Güzel Cin’ adlı filmde yönetmen koltuğunda Bayram Fazlı otururken başrollerinde Nurgül Yeşilçay’a İranlı oyuncular Farhad Aslani ve Leila Zare eşlik etti.

Çekimlerine 2019 yılında başlanan filmde Yeşilçay, ‘Dilaram’ isimli bir karakteri canlandırdı.

Bağımsız yapımların ödüllendirildiği Next Generation Indie Film Ödülleri’nin töreni Los Angeles’ta gerçekleşti.

The Russian Doll dizisiyle bilinen Amerikalı oyuncu Natasha Lyonne, geçtiğimiz yıl törende ödül almıştı.