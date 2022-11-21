Nur Tuğba Namlı bebeğini kucağına aldı

Güzel haberi, hafta içi her sabah Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programındaki partneri Hakan Ural verdi.

Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına şu notu düştü:

“Dünya güzeli altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı en nihayet sağlıkla an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir, duyduk duymadık kalmasın, Allah sağlıkla huzurla mutlulukla büyütmeyi nasip etsin, ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah."