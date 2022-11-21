Nur Tuğba Namlı bebeğini kucağına aldı
Hamile olması nedeniyle kısa bir süreliğine Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara veren sunucu Nur Tuğba Namlı'nın üçüncü kez anne oldu.
Magazin 21.11.2022, 18:22
Güzel haberi, hafta içi her sabah Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programındaki partneri Hakan Ural verdi.
Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına şu notu düştü:
“Dünya güzeli altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı en nihayet sağlıkla an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir, duyduk duymadık kalmasın, Allah sağlıkla huzurla mutlulukla büyütmeyi nasip etsin, ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah."
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