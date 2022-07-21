Nubia Dergisi 'En Yakışıklı Türk Erkek Oyuncu'yu seçti
Kerem Bürsin, yapılan anket sonucunda dünya çapında 48 ülkenin oylamasıyla 2022 yılının en yakışıklı Türk aktörü seçildi.
Magazin 21.07.2022, 17:45 21.07.2022, 17:51
Nubia Dergisi'nin 2022'nin en yakışıklı Türk aktörünü seçti. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, anketin birincisi olurken diğer finalistlerin birinci olmaması şaşkına çevirdi.
Nubia Dergisi'nin 2022'nin en yakışıklı Türk aktörünü seçti.
tv100'de yer alan habere göre, Nubia Dergisi'nin 2022'nin en yakışıklı Türk aktörünü seçmek için yapılan küresel anket, 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erdi.
Anket, en çekici Türk erkek oyuncularını sıralamak için yapıldı. Ondan fazla erkek oyuncunun aday olduğu anket, dünya çapında yapıldı.
Listede popüler birçok erkek oyuncu yer aldı.
Oylar; İspanya, Türkiye, İtalya, Brezilya ve daha birçok ülkeden geldi.
27
açık
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|Takımlar
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|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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