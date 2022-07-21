Nubia Dergisi 'En Yakışıklı Türk Erkek Oyuncu'yu seçti

Nubia Dergisi'nin 2022'nin en yakışıklı Türk aktörünü seçti. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, anketin birincisi olurken diğer finalistlerin birinci olmaması şaşkına çevirdi.

Nubia Dergisi'nin 2022'nin en yakışıklı Türk aktörünü seçti.

tv100'de yer alan habere göre, Nubia Dergisi'nin 2022'nin en yakışıklı Türk aktörünü seçmek için yapılan küresel anket, 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erdi.

Anket, en çekici Türk erkek oyuncularını sıralamak için yapıldı. Ondan fazla erkek oyuncunun aday olduğu anket, dünya çapında yapıldı.

Listede popüler birçok erkek oyuncu yer aldı.

Oylar; İspanya, Türkiye, İtalya, Brezilya ve daha birçok ülkeden geldi.