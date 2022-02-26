Nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı

Geçen yaz aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy nikah masasına oturdu. Bahadır, törende iki farklı gelinlik giydi. Ünlü oyuncunun siyah kuşak ve siyah eldiven detayıyla dikkat çeken gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy önceki gün dünyaevine girdi. Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.

Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin Gökçe Bahadır’ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.

Başrolünde yer aldığı dizinin çekimlerinden dolayı gelinliğini set arasında seçen 40 yaşındaki oyuncu, straplez gelinlik tercih ederken, siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullandı.

'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

Güzel oyuncu, "Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?" sorusuna, "Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu" yanıtını vermişti. Emir Ersoy imzası taşıyan 'Sezenli Şarkılar' adlı projede 'Hepsi Senin mi?' parçasını seslendiren Bahadır, klipte de Ersoy'la yer almıştı.