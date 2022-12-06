Nihat Doğan'ın oğluna vereceği isim şaşırttı!

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, geçtiğimiz ağustos ayında hamile İranlı hayranı Arzu Hanım ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen ikili, şimdilerde ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

OĞLUNA AŞİRETİNİN ADINI VERECEK

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Doğan, eşinin 8,5 aylık hamile olduğunu ve mutlu bir evliliğinin olduğunu söyledi. Oğluna vereceği ismi de açıklayan şarkıcı, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan, oğluna vereceği Badıgan isminin anlamı için de "Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek" dedi.