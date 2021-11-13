Nihal Candan'ın estetiksiz hali olay oldu

İşte Benim Stilim ile tanınan Nihal Candan, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni Candan, sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Paylaşımarına bir yenisini daha ekleyen Candan'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Candan'ın estetiksiz fotoğraflarını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.