Netflix'ten o dizi için final kararı

Geçtiğimiz ay yayınlanan Netflix dizisi 'Cowboy Bebop', beklenen izlenme oranını yakalayamadığı için ilk sezonun ardından iptal edildi. Aynı adlı anime serisinden yarlanan dizi, geçmişten kaçmaya çalışan üç ödül avcısını, yani "kovboyları" takip ediyor. Oyuncular arasında Spike Spiegel karakteriyle John Cho, Jet Black karakteriyle Mustafa Shakir ve Faye Valentine karakteriyle Daniella Pineda yer alıypor.

Beyazperde'de yer alan habere göre; orijinal anime dizisi yönetmeni Shinichirō Watanabe, dizinin danışmanıydı ve orijinal besteci Yoko Kanno, canlı aksiyon uyarlaması için geri döndü. 10 bölümlük dizi, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin büyük ölçüde bölünmesiyle ilk çıkışında fazla destek bulamadı. Gösteri, Rotten Tomatoes'ta sadece %46'lık kritik onay derecesine ve %54 izleyici onayına sahip olabildi.