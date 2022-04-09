Netflix bu haftanın en çok izlenen 10 yapımını açıkladı

Geçen hafta boyunca (28 Mart - 3 Nisan) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde yerli yapım 'Uysallar' dizisi, film kategorisinde ise 'Sen Yaşamaya Bak' zirvede yer aldı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle karşımıza çıkıyor. Netflix, şimdi de geçen hafta boyunca (28 Mart-3 Nisan) en çok izlenen yapımları paylaştı.

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ

1. Uysallar

2. Bridgerton (2. Sezon)

3. Kardeş Payı (1. Sezon)

4. Pera Palas'ta Gece Yarısı

5. Bridgerton (1. Sezon)

6. Snowpiercer (3. Sezon)

7. The Last Kingdom (5. Sezon)

8. Kardeş Payı (2. Sezon)

9. Kaçak Gelinler (1. Sezon) 10. Kaçak Gelinler (2. Sezon)

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Sen Yaşamaya Bak

2. 9,75

3. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

4. The Adam Project

5. Kara Yengeç

6. Vatansever

7. 6 Underground

8. Zamana Karşı

9. Mutlu Aile Defteri

10. Kripto Para Kralı Öldü mü, Kaldı mı?