Neslihan Atagül'ün yeni adresi belli oldu

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçen yıl 'Sefirin Kızı' dizisinden, 'geçirgen bağırsak sendromu' nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı. O zamandan beri hiçbir projede yer almayan Atagül'ün yeni projesinin, Peride Celal'in 'Gecenin Ucunda' romanının uyarlama dizisi olacağı iddia edildi.

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle setlere ara vermek zorunda kalan oyuncu Neslihan Atagül'den hayranlarını sevindiren haber geldi. İddiaya göre ünlü oyuncu, Star'ın yeni sezon için çekilecek iddialı dizisi için anlaşma yaptı. Atagül'ün, TMC Film'in patronu Erol Avcı'yla el sıkıştığı öne sürüldü.

TV100'de yer alan habere göre; ünlü oyuncunun başrolünü oynayacağı dizi bir kitap uyarlaması. 'Gecenin Ucunda' adlı roman Peride Celal imzası taşıyor. Dizinin senaryosu Emre Özdur ve Başar Başaran imzası taşıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Eserde, aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.