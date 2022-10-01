Neslihan Atagül'lü Gecenin Ucunda dizisinin yayın günü belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nın merakla beklenen dizisi Gecenin Ucunda'nın yayın günü sonunda belli oldu.

Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” dediği eserden uyarlanan TMC Film ile Alim Yapım’ın imza attığı dizi, önümüzdeki haftadan itibaren çarşamba gününe demir atacak.

Barış Erçetin’in yönettiği, dizinin senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür yazıyor.

Dizi Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.