Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın dizisinde flaş değişiklik

tv8 ekranlarında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesi üzerine kanalın sahibi Acun Ilıcalı'ya sert eleştiriler yapan Erkan Petekkaya, yeni dizisiyle ekranlara gelecek. Ilıcalı'ya yaptığı eleştiriler nedeniyle rol aldığı Kırmızı Oda dizisinden ayrılan Petekkaya, Star TV'de yayınlanacak yeni diziyle seyirciyle buluşacak.

DİZİNİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın başrollerde yer alacağı Star TV’nin yeni dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen dizinin isminin Suçlu olacağı konuşuluyordu. OMG Medya tarafından Star TV için çekilen dizinin ismi Sana Söz olarak değiştirildi.Erkan Petekkaya, merakla beklenen dizide Ömer isimli bir emniyet amirini, Nehir Erdoğan ise bir televizyon programı sunucusu olan Elif’i canlandıracak.

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