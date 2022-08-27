Necati Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Polat Alemdar' karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz, yıllar sonra televizyonda görüntülendi. TRT'deki müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şoke etti.

Saçlarının beyazladığı görülen Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Şaşmaz, en son 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol almıştı.

Yıllar sonra televizyona çıkan ve Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına konuk olan 50 yaşındaki Şaşmaz'ın son hali dikkat çekti.

Necati Şaşmaz, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı. Şimdilerde 50 yaşında olan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Tuğçe Erön ile görüntülenmişti.