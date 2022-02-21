Mustafa Sandal nişanına tişörtle gitti
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.
Magazin 21.02.2022, 15:37
Şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'la evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Sandal'ın nişan töreninde tişört giymesi dikkat çekti.
"ÖMÜR BOYU AŞKIM OLACAK"
O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.
NİŞANA TİŞÖRTLE GİTTİ
Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyanın gündemine düştü.
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