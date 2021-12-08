Murat Yıldırım'ın eşinden sürpriz karar!

Show TV’nin beğeni ile izlenen, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı dizisi “Aziz”in ilerleyen bölümlerine sürpriz bir isim dahil oluyor.

ROLÜ MERAK KONUSU OLDU

Cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizide Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına eşi ile 'Aziz' dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.





FAS'TA ÇOK POPÜLER

2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katılan ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilen Elbani, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, eğitimini Londra’da tamamladı. Eğitimi boyunca Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Elbani ile Yıldırım, 2016'da nikah masasına oturmuştu.