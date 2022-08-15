Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını sunan gazeteci ve sunucu Müge Anlı, haziran ayında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine girmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Anlı ve Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi.

Haziran ayında programda bir açıklama yaparak evleneceğini duyuran Müge Anlı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Törene ait hiçbir fotoğraf paylaşmayan çift, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette görüntülendi. Gossip Pasta isimli Instagram hesabının yayınladığı görüntüde çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

CANLI YAYINDA EVLİLİK HABERİNİ DUYURMUŞTU

Haziran ayında kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum" demişti.

GÖZLERDEN UZAK NİKAH KIYDILAR

Müge Anlı, açıklamasının ardından 25 Haziran Cumartesi akşamı gözlerden uzak yapılan bir nikah töreniyle evlendi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutluluğa "Evet" diyen Anlı, törene sadece yakın çevresini davet etti ve hiçbir şekilde görüntü paylaşılmasını istemedi. Nikah törenine ait herhangi bir paylaşım yapmayan Anlı, Instagram hesabından soyadının yanına 'Yüzbaşıoğlu'nu ekledi.