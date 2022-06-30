Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan düğünle ilgili paylaşım
Müge Anlı'dan gelecek olan nikah kareleri büyük bir merakla beklenmeye devam ederken eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan gelen sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Magazin 30.06.2022, 08:31 30.06.2022, 08:34
Sunucu Müge Anlı geçtiğimiz hafta evleneceğini duyurarak sosyal medyada gündem olmuştu. Şinasi Yüzbaşıoğlu nikah töreniyle ilgili açıklama yaptı.
Canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Müge Anlı'nın düğünü kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenilen Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu herkesi gülümsetmişti.
İşte Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı nikah fotoğrafları hakkında yaptığı açıklama...
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