Müge Anlı'nın elindeki dövme neyi simgeliyor?

ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde sunucu Müge Anlı'nın dövmeleri herkesin dikkatini çekti ve merak edildi. Ekran önündeki giyim ve saç-makyaj stilinde sadeliği ile ön planda olan Müge Anlı'nın elindeki dövmelerin anlamı ne? İşte yanıtı...

ATV gündüz kuşağının en güçlü programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 22 Aralık 2022 Çarşamba günü yani bugünkü canlı yayınında Müge Anlı'nın elindeki dövmeler sosyal medyada günün konusu haline geldi. Programdaki yalın ve siyah giyim stili ve yıllardır değiştirmediği tarzdaki saç ve makyaj tarzıyla bilinen Müge Anlı'nın son günlerde program dışındaki renkli tarzı da dikkat çekiyordu ki bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında elindeki dövmelerle sosyal medyada 'Müge Anlı'daki bu değişimin nedeni ne' dedirtti. Peki Müge Anlı'nın elindeki dövmelerin anlamı ne?

Müge Anlı'nın parmaklarına kadar uzanan ve sol elinin üstünü tamamen kaplayan dövme dikkat çekti. Müge Anlı'nın dövmelerinin anlamı ve gerçek olup olmadığı izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Dövmeler gerçek mi?

Sosyal medyada Müge Anlı adına açılan hayran hesapları, birçok cinayeti çözerek aydınlığa kavuşturan Müge Anlı'nın etnik desenli dövmesinin Hint kınası olduğunu ortaya çıkardı.Müge Anlı programında dövmeleriyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak eline yaptırdığı etnik desenli dövme hint kınası olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı yıllar önce de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kına dövmeleriyle dikkat çekmişti. Anlı, kınayı çok sevdiğini, ancak avuç içine yuvarlak şekilde yapılan kına süslemesinden hoşlanmadığını, Hint kınası şeklinde şekilli uygulamaları sevdiğini ifade etmişti.

Kendi yapıyor!

Anlı, bir seyircisinden gelen 'Dövmeniz gerçek mi' sorusuna 'Hayır, Hint kınasını çok seviyorum, elimde kalıplarım var ve kalıbın üstüne kına püskürterek kendim uyguluyorum' demişti.